中文 (or EN)
Seitennavigation
Inhalt

AVL List GmbH

简介
标识

AVL提供有关汽车、商用车、固定式发动机、大型发动机等动力总成系统所需要的开发、模拟和测试软件，并将这些系统集成到整车中。它在全球属于行业规模最大的企业。

行业

联系方式

联系方式

总部

AVL List GmbH
Hans-List-Platz 1
8020 Graz
奥地利
+433167870
+43316787400
info@avl.com
http://www.avl.com
https://www.linkedin.com/company/avl/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
vCard