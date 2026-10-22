中文 (or EN)
Seitennavigation
Inhalt

BAUR GmbH

简介
标识

行业

联系方式

联系方式

总部

BAUR GmbH
Raiffeisenstraße 8
6832 Sulz
奥地利
+43552249410
+43552249413
headoffice@baur.eu
http://www.baur.eu
vCard