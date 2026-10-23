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BeverageScouts production & development GmbH

简介
标识

BeverageScouts专业研发和生产易拉罐装的贴标饮料和液体营养补充剂以及60 ml小瓶饮料。您拥有创意，而BeverageScouts拥有解决方案。

BeverageScouts的饮品技术能够为您研发各类产品，如：能量饮料、运动饮料、生活品质饮品 或健康的清爽饮品，
当然还有有机饮料。
BeverageScouts为您提供个性化饮品方案的对话联系人拥有超过20年经验和最新饮品技术方面的知识。

全部功能均由经验丰富的工作人员围绕您独特的饮品品牌进行研发！BeverageScouts的奥地利品质和技术诀窍使您的饮品创意走向成功。

行业

联系方式

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总部

BeverageScouts production & development GmbH
Kaplanstraße 16
2020 Hollabrunn
奥地利
+43295236063
+43295236064
office@beveragescouts.com
http://www.beveragescouts.com
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