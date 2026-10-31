advantageaustria.org does not support this browser, some features and elements are not supported. Please use another browser such as Firefox, Chrome, Edge etc.
Inhalt
Bilgeri EnvironTec GmbH
简介
Bilgeri EnvironTec GmbH 不仅拥有多年的专业经验，还有一批积极上进的雇员，为全世界范围内的社区、大型设备制造企业、私人投资家们服务。我们是一家生产气体净化、气体储存和气体利用设备的企业。
Bilgeri EnvironTec GmbH 的使命在于以最公平的价格、最优良的质量，提供最能满足顾客需求的产品。我们致力于销售和推广用于气体净化设备和沼气设备的各种与气体技术相关的装配元件。Bilgeri EnvironTec GmbH 是您的首选系统制造商，我们可以根据您的需求提供整套设备——销售遍及全球！
业务范围：
技术参数设计、提供并安装气体（沼气）处理系统
联系方式
联系方式
总部
Bilgeri EnvironTec GmbH
Bundesstraße 2
6714 Nüziders
奥地利