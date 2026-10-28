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Blue Danube Robotics GmbH

简介
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借助 AIRSKIN®，Blue Danube Robotics 将工业机器人升级为无围栏式协作，来实现开放的、灵活的生产环境。

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联系方式

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总部

Blue Danube Robotics GmbH
Niedermoserstraße 14
1220 Wien
奥地利
+4318908697
+431890869799
office@airskin.io
https://www.airskin.io/
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