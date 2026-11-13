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Christof Industries Global GmbH

简介
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为工厂建设提供360°全方位服务、一站式可持续解决方案：自上世纪70年代初， 家族企业Christof Industries就坚持这样的理念。

行业

联系方式

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总部

Christof Industries Global GmbH
Plabutscherstraße 115
8051 Graz
奥地利
+43502080
office@christof.com
http://www.christof.com
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