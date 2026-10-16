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COLOP Stempelerzeugung Skopek Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.

简介
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COLOP 是国际领先的冲压设备和打印设备制造商之一。

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总部

COLOP Stempelerzeugung Skopek Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.
Dr.-Arming-Straße 5
4600 Wels
奥地利
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colop@colop.com
http://www.colop.com
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