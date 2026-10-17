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compact-electric GmbH

简介
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50 多年来，创新型维也纳公司 compact electric 一直是工业、贸易和商业领域的可靠合作伙伴。

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compact-electric GmbH
Großmarktstraße 22
1230 Wien
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+431813642121
office@compactelectric.at
http://www.compactelectric.at
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