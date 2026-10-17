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Cortecs GmbH

简介
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Cortecs是一家欧洲的人工智能解决方案提供商，专注于优化和提供高性能的大型语言模型（LLMs）。

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Cortecs GmbH
Althanstraße 4/OG 6/Top 6.3
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office@cortecs.ai
https://cortecs.ai/
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