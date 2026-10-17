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CREE GmbH

简介
标识

Cree 是一个由多家公司组成的合作集团，这些公司携手合作，推动和加速可持续性大容量或高层建筑项目的创新。

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联系方式

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总部

CREE GmbH
Färbergasse 17b
6850 Dornbirn
奥地利
+435574403190
+435574403309
info@creebuildings.com
https://www.creebuildings.com/
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