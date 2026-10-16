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AVL DiTEST GmbH

简介
标识

创办于1999年的AVL DiTEST公司是AVL李斯特集团成员。公司为德奥合资，专注于汽车诊断与测试技术，并通过多年的长足发展成为欧洲该领域的技术标竿。

行业

联系方式

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总部

AVL DiTEST GmbH
Alte Poststraße 156
8020 Graz
奥地利
+433167870
+433167871460
ditest@avl.com
http://www.avlditest.com
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