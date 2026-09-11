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DrainBot GmbH

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DrainBot - 世界上第一个用于维护隧道排水管道的自动化系统

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8063 Eggersdorf bei Graz
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https://www.drainbot.com
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