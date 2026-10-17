中文 (or EN)
Seitennavigation
Inhalt

Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH

简介
联系方式

联系方式

总部

Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1 A/E06
1030 Wien
奥地利
+43153356600
+431533566090
info.wien@dreso.com
http://www.dreso.com
vCard