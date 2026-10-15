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E + E Elektronik Ges.m.b.H.

简介
标识

E + E Elektronik 开发并生产用于湿度、露点、油中水分、CO2、空气速度、流速、温度和压力的传感器元件、传感器模块和传感器。

行业

联系方式

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总部

E + E Elektronik Ges.m.b.H.
Langwiesen 7
4209 Engerwitzdorf
奥地利
+4372356050
+4372356058
info@epluse.com
http://www.epluse.com
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