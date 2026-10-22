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Fritz EGGER GmbH & Co. OG

简介
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爱格集团总部位于奥地利提罗尔州圣约翰，是一家世界领先的木材制造商。

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联系方式

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总部

Fritz EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
奥地利
+43506000
international@egger.com
http://www.egger.com
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