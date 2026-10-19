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Eisbär Holding GmbH

简介
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Eisbär Trockentechnik （北极熊干燥技术）有限责任公司为塑料和回收行业开发和制造空调系统。

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联系方式

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总部

Eisbär Holding GmbH
Wuhrmühle 22
A-6840 Götzis
奥地利
+435523555580
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cool@eisbaer.at
https://www.eisbaer.at/
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