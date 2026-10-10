Landgenossenschaft Ennstal - ENNSTAL MILCH KG.
简介
TWISST品牌隶属于EFB自由贸易公司，该公司是奥地利著名的Ennstal牛奶有限合伙公司在迪拜的销售公司。该品牌团队从1902年成立至今，员工人数增长至1345名。
TWISST品牌隶属于EFB自由贸易公司，该公司是奥地利著名的Ennstal牛奶有限合伙公司在迪拜的销售公司。该品牌团队从1902年成立至今，员工人数增长至1345名。
TWISST无酒精鸡尾酒在2016年海湾食品展上首次亮相，并因“最佳新型非酒精饮料”荣获海湾食品奖。
2019年，产品品种包括7个：莫吉托（Mojito）、椰林飘香（Piña Colada）、爱尔兰奶油（Irish Cream）、圣母玛利亚（Virgin Mary）、杜松子滋补酒（Gin Tonic Amaro Spritz）和自由古巴调和酒（Cuba Libre）。 这些奥地利制造的即饮清凉型饮料，味道仿佛“醇正的”鸡尾酒。
联系方式
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总部
Landgenossenschaft Ennstal - ENNSTAL MILCH KG.
Bahnhofstraße 182
8950 Stainach-Pürgg
奥地利
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