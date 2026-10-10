EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.
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位于国内的分公司
EREMA® China Co., Ltd - Shanghai Representative Office
Rm. 1009, Tomson Financial Bldg. 710 Dong Fang Lu Pudong
200122 Shanghai
中国
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总部
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.
Unterfeldstraße 3
4052 Ansfelden
奥地利
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奥地利
关于公司
公司介绍
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH 位于奥地利林茨附近的安斯菲尔登，专门从事塑料再生设备和部件的开发与制造。 公司成立于 1983 年，现在已经成为全球市场的领导者。 目前，全球约有 7000 个 EREMA 再生设备被投入使用。
公司在美国、中国和非洲设有分支机构，并在五大洲拥有约 50 个代表处。凭借强大可靠的网络，公司可以为世界各地的客户实施量身定制的塑料回收解决方案，促进循环经济发展。 其创新回收技术的基础是：将家庭生活、瓶到瓶再利用、消费后和纤维等领域产生的塑料废物处理成符合最高质量标准的再生颗粒。
商业机会
• 可用于普通和生产废物的塑料回收系统
商业机会
塑料加工行业的塑料再生机器和技术
获得数千次质量认证的世界市场领导者
产品包括：
• 可用于普通和生产废物的塑料回收系统
• 用于重度印刷和污染的废弃塑料回收系统
• PET 回收系统、VACUREMA ® 和VACUNITE® （获得EFSA认证）
• PET 在线应用
• COREMA ® 塑料再生系统
• 全自动、自清洁熔体过滤器
• 制粒设备