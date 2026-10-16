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Technikum Wien GmbH

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维也纳应用科技大学是奥地利最大的纯技术学院，至今已培养出11,000多名毕业生，目前在校生人数约为4,400人，开设12个学士学位课程和19个硕士学位课程。

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