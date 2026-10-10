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Frauscher Sensortechnik GmbH

简介
标识

Frauscher Sensortechnik公司为铁路领域的客户提供广泛的产品组合，包括在全球都久经验证的轨旁组件、高可用性的电子元件、创新的软件解决方案以及定制化的全生命周期服务。

行业

联系方式

联系方式

位于国内的分公司

Frauscher Sensor Technology (Beijing) Co. Ltd.
A3-1 Building Jingying Menggu Changying No.27
100024, Beijing, Chaoyang North Road Chaoyang District,
中国
+861085910059
+861085910459
office@cn.frauscher.com
http://www.frauscher-china.com
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总部

Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
奥地利
+43771129200
+437711292025
office@frauscher.com
http://www.frauscher.com
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