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Frauscher Sensortechnik GmbH
简介
Frauscher Sensortechnik公司为铁路领域的客户提供广泛的产品组合，包括在全球都久经验证的轨旁组件、高可用性的电子元件、创新的软件解决方案以及定制化的全生命周期服务。
联系方式
联系方式
位于国内的分公司
Frauscher Sensor Technology (Beijing) Co. Ltd.
A3-1 Building Jingying Menggu Changying No.27
100024, Beijing, Chaoyang North Road Chaoyang District,
中国
总部
Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
奥地利