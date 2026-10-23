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FRIES Kunststofftechnik GmbH

简介
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Fries研发和生产多样化的创新组合产品，并在国际上销售。公司业务活动遍及餐饮行业、工业用筐（用于工业零件清洗）、包装材料和技术成型件。

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联系方式

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总部

FRIES Kunststofftechnik GmbH
Schützenstraße 19
6832 Sulz
奥地利
+4355224935
+4355224935209
info@fries.at
http://www.fries-kt.com
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