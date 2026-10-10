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Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H.

简介
标识

100 多年来，WOERLE 一直按照传统的家庭食谱生产美味的奶酪。

行业

联系方式

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总部

Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H.
Enzing 26
5302 Henndorf am Wallersee
奥地利
+43621466310
+436214663134
export@woerle.at
http://www.woerle.at
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