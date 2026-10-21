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Global Hydro Energy GmbH

简介
标识

GLOBAL Hydro 是全球第一家拥有小水电技术的企业。创新的方案给未来创造宜居的环境。

行业

联系方式

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总部

Global Hydro Energy GmbH
Niederranna 41
4085 Niederranna
奥地利
+437285514
info@global-hydro.eu
http://www.global-hydro.eu
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