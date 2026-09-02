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Green Tech Valley Cluster GmbH

简介
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奥地利南部的绿色科技谷（Green Tech Valley）是国际公认的气候保护技术和循环经济产业的聚集地。

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联系方式

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总部

Green Tech Valley Cluster GmbH
Waagner-Biro-Straße 100
8020 Graz
奥地利
+433164077440
+433164077444
welcome@greentech.at
http://www.greentech.at
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