Head Sport GmbH
联系方式
联系方式
总部
Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
奥地利
6921 Kennelbach
奥地利
关于公司
自 1950 年以来，HEAD 一直代表着创新设计、卓越技术以及对运动的热情。HEAD 旗下拥有一个国际化的品牌组合：
公司介绍
自 1950 年以来，HEAD 一直代表着创新设计、卓越技术以及对运动的热情。HEAD 旗下拥有一个国际化的品牌组合：
• HEAD（冬季运动、球类运动及游泳用品）
• PENN（网球与壁球用球）
• TYROLIA（滑雪固定器）
• MARES / SSI / rEvo（潜水装备与潜水培训）
• LiveAboard（潜水旅行）
• ZOGGS（游泳装备）
• INDIGO（滑雪与单板滑雪装备）
• AQUALUNG（潜水与浮潜产品）
商业机会
商业机会
HEAD 滑雪板、滑雪靴与固定器：为租赁与零售市场打造的顶级性能装备
HEAD 拥有完善的专业分销网络，确保旗下产品能够稳定、顺畅地供应市场——同时为经销商和租赁机构提供最高水平的服务与支持。
HEAD 为滑雪租赁行业提供成熟周到的解决方案，同时也为零售市场带来高品质的产品。全球众多领先的滑雪租赁企业都选择使用 HEAD 的装备——并从公司多年来与国际租赁伙伴积累的丰富经验和专业知识中获益。