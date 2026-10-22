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Head Sport GmbH

简介
标识

HEAD 是全球领先的运动品牌之一，为各类水平的运动员提供高品质、高性能的运动装备与运动服饰。公司业务涵盖五大板块。

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行业

联系方式

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总部

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
奥地利
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
vCard
关于公司

公司介绍

自 1950 年以来，HEAD 一直代表着创新设计、卓越技术以及对运动的热情。HEAD 旗下拥有一个国际化的品牌组合：
• HEAD（冬季运动、球类运动及游泳用品）
• PENN（网球与壁球用球）
• TYROLIA（滑雪固定器）
• MARES / SSI / rEvo（潜水装备与潜水培训）
• LiveAboard（潜水旅行）
• ZOGGS（游泳装备）
• INDIGO（滑雪与单板滑雪装备）
• AQUALUNG（潜水与浮潜产品）

产品图
© Head Sport GmbH
产品图
© Head Sport GmbH
商业机会

商业机会

HEAD 滑雪板、滑雪靴与固定器：为租赁与零售市场打造的顶级性能装备

HEAD 拥有完善的专业分销网络，确保旗下产品能够稳定、顺畅地供应市场——同时为经销商和租赁机构提供最高水平的服务与支持。

HEAD 为滑雪租赁行业提供成熟周到的解决方案，同时也为零售市场带来高品质的产品。全球众多领先的滑雪租赁企业都选择使用 HEAD 的装备——并从公司多年来与国际租赁伙伴积累的丰富经验和专业知识中获益。

示意图
© Head Sport GmbH