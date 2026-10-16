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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

简介
标识

过去和现在，艺术和享受——坐落于维也纳中心的顶级酒店邀您感受它的特殊魅力。传统的Ambassador Hotel 坐落于历史上的市中心，斯蒂芬广场 (Stephansplatz) 和国家歌剧院 (Staatsoper) 之间，是游客在维也纳的理想出发点。

宽敞的、风格独特的房间和公寓展现出经典永恒的奢华感，并提供了最高水准的舒适。房间和公寓中所装备的现代科技为客人带来方便安逸的体验。

无论是私人聚餐或商务会晤——弥漫着优雅气氛的餐厅和宴会厅可以为各种场合提供合适的环境。

行业

联系方式

联系方式

总部

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
奥地利
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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