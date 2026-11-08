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Innovation Salzburg GmbH

简介
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凭借专业知识和网络，创新萨尔茨堡有限公司（Innovation Salzburg GmbH）协助科研机构与企业之间的合作，从而为强化萨尔茨堡生命科学之都地位做出了贡献。

行业

联系方式

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总部

Innovation Salzburg GmbH
Maxglaner Hauptstraße 72
5020 Salzburg
奥地利
+4357599722
info@innovation-salzburg.at
http://www.innovation-salzburg.at
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