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KLINGER Fluid Control GmbH

简介
标识

家族企业KLINGER Fluid Control是世界领先的工业阀门制造商，是质量上乘、技术可靠、知识专业和创新实力的代名词。

行业

联系方式

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总部

KLINGER Fluid Control GmbH
Am Kanal 8-10
2352 Gumpoldskirchen
奥地利
+4322526000
+432252600100
office@klinger.kfc.at
https://www.klinger.kfc.at
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