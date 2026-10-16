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KNAPP AG

简介
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KNAPP 是一家国际化的技术公司，致力于为整个价值链提供高效、经济和智能的自动化解决方案。

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联系方式

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总部

KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5-7
8075 Hart bei Graz
奥地利
+435049520
+435049524000
sales@knapp.com
http://www.knapp.com
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