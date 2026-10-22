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Kontron Transportation GmbH

简介
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Kontron Transportation GmbH是一家全球领先的通信解决方案供应商，提供关键网络端到端服务。

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联系方式

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总部

Kontron Transportation GmbH
Lehrbachgasse 11
1120 Wien
奥地利
+4312533700
kta_office@kontron.com
http://www.kontron.com/ktrdn
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