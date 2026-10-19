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KORES GmbH

简介
标识

Kores 是一家创立于1887年的奥地利家族企业，生产办公、学习及文创用品。

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联系方式

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总部

KORES GmbH
Leopold Ungar Platz 2/Top 334
1190 Wien
奥地利
+431378075526
+4313185577
kores@kores.at
https://www.kores.com/
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