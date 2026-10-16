KRAL 提供高品质的螺杆泵及流量测量技术，用于海事应用——安全、可靠且耐用。

KRAL 产品获得海事使用认证——包括 DNV、ABS、LRS、BV、CCS 等认证。它们符合国际标准，即使在苛刻条件下也能可靠运行。

产品组合包括：

- 用于燃料、润滑油及其他高要求液体的双螺杆和三螺杆泵。

- 精确的流量测量系统，用于燃料消耗和流量的精准测量。

- 定制系统解决方案：燃料系统；柴油发动机、涡轮机及燃烧器的润滑油系统。

螺杆泵 © KRAL GmbH