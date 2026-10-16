KRAL GmbH
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总部
KRAL GmbH
Bildgasse 40
6890 Lustenau
奥地利
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奥地利
关于公司
KRAL 提供高品质的螺杆泵及流量测量技术，用于海事应用——安全、可靠且耐用。
产品组合包括：
公司介绍
KRAL 提供高品质的螺杆泵及流量测量技术，用于海事应用——安全、可靠且耐用。
KRAL 产品获得海事使用认证——包括 DNV、ABS、LRS、BV、CCS 等认证。它们符合国际标准，即使在苛刻条件下也能可靠运行。
产品组合包括：
- 用于燃料、润滑油及其他高要求液体的双螺杆和三螺杆泵。
- 精确的流量测量系统，用于燃料消耗和流量的精准测量。
- 定制系统解决方案：燃料系统；柴油发动机、涡轮机及燃烧器的润滑油系统。
商业机会
KRAL 是高质量、可靠螺杆泵的制造商，其产品具有优异的吸入性能和低脉动特性，适用于各类燃料和润滑油。
商业机会
为船用燃料、润滑油及工业与海事应用提供可靠的泵解决方案
KRAL 是高质量、可靠螺杆泵的制造商，其产品具有优异的吸入性能和低脉动特性，适用于各类燃料和润滑油。
KRAL 面向海事工业的泵解决方案满足最高的安全性、效率和环保要求——非常适用于燃料系统、润滑油系统及船上其他关键应用。
KRAL 正寻求与以下领域决策者建立联系：海洋与造船工业、石油与天然气行业、发电厂建设、炼油厂以及化工应用。