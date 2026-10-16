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Kühne + Nagel Gesellschaft m.b.H.

简介

德迅物流公司(Kuehne + Nagel)在 100 多个国家拥有约 1400 个办事处、74000 名员工，是世界顶尖的物流公司之一。

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