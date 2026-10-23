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Lech-Zürs Tourismus GmbH
简介
莱克 - 川斯（Lech Zürs）是一个位于福拉尔贝格州阿尔贝格地区中心的小镇。阿尔贝格地区是十二个“阿尔卑斯山最佳”*（Best of the Alps）成员地区中的一个。其滑雪区域包括305公里的滑雪道和200公里的高山深雪滑道，也因此成为世界上最大的滑雪场之一。
徒步旅行区位于海拔1,500至2,500米之间。无论是去滑雪、徒步、打高尔夫，还是去享乐生活，在阿尔贝格山旁的莱克 - 川斯镇，都不会留下任何遗憾。无论是在高山之上，还是在莱克 - 川斯镇上的高品质住所里，每个人都能找到完全属于自己的“私人豪华时光”。
联系方式
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总部
Lech-Zürs Tourismus GmbH
Dorf 2
6764 Lech am Arlberg
奥地利