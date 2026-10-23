中文 (or EN)
Seitennavigation
Inhalt

Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH

简介
标识

Leobersdorfer Maschinenfabrik (LMF) 提供创新的压缩机解决方案，是一家领先的制造企业。

行业

联系方式

联系方式

总部

Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH
Südbahnstraße 28
2544 Leobersdorf
奥地利
+43225690010
office@LMF.at
https://www.LMF.at
vCard