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LICO Electronics GmbH

简介
标识

LICO 成立于 1956 年，是一家集工业代理、制造、贸易于一体的公司，提供电子工业、机械工程、防火安全技术、工业放大镜灯和测量控制技术产品。

行业

联系方式

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总部

LICO Electronics GmbH
Klederinger Straße 31
2320 Kledering
奥地利
+43 1 70643000
office@lico.at
http://www.lico.at
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