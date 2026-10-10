中文 (or EN)
Seitennavigation
Inhalt

LISA – Life Science Austria

简介
标识

奥地利生命科学（LISA伞形品牌）凝聚并支持奥地利生命科学行业集群的国际业务，力求将奥地利打造成为顶级的生命科学基地。

行业

联系方式

联系方式

总部