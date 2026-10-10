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Lindner-Recyclingtech GmbH

简介
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几十年来，家族企业 Lindner 一直致力于提供创新且实用的粉碎解决方案。 从规划到开发，从设计到生产再到服务，我们全程伴您左右。

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联系方式

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总部

Lindner-Recyclingtech GmbH
Manuel-Lindner-Straße 1
9800 Spittal an der Drau
奥地利
+43476227420
+43476227429032
office@lindner.com
http://www.lindner.com
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