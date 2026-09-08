LISAvienna - Life Science Austria Vienna

ADVANTAGE AUSTRIA – 在全球为您提供服务

ADVANTAGE AUSTRIA在70多个国家/地区拥有约100个服务中心，为奥地利企业及其国际商业伙伴提供全方位的服务。由约800名员工组成的工作团队可以帮助您在奥地利寻找到合适的供应商和商业伙伴。 为了加强商务联系，我们每年都会组织和举办约800场活动。 ADVANTAGE AUSTRIA的服务范围还包括：帮助奥地利公司寻找进口商、分销商或者代理商，提供奥地利市场的详细信息，并协助进入奥地利市场。

ADVANTAGE AUSTRIA 致力于在全球推广奥地利企业的产品和服务、帮助奥地利企业与其他国家的企业和组织建立牢固的合作关系、促进先进思想和创新技术的交流，以此来创造更多的国际的商业机会。



关于网站

www.advantageaustria.org是奥地利对外经济的官方门户网站。它给奥地利企业提供了一个展示自我的平台，帮助他们建立或扩大自己的国际业务。 欢迎您联系我们当地的代表处，或者在我们的网站上查看各个领域的企业信息。