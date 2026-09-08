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LISAvienna - Life Science Austria Vienna

简介
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LISAvienna是维也纳的一个生命科学集群平台，是由奥地利商务服务协会和奥地利商务代理公司合作建立。

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联系方式

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LISAvienna - Life Science Austria Vienna
Landstraße, Karl-Farkas-Gasse 18
1030 Wien
奥地利
office@LISAvienna.at
https://www.LISAvienna.at
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