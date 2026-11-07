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M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
简介
M-U-T Stockerau公司是一家在垃圾处理、市政车辆技术、水和污水处理以及运输和环境技术领域，具备独立发展、计划、设计、制造、供应、安装、调试机器和设备能力的生产型企业。
• 垃圾收集车、街道清扫车、组合式吸尘高压清洗车
• 运输设备
• 环境技术：机械生物废料处理设备、堆肥设备、垃圾分离和分类设备、辅助燃料加工设备
• 水及污水处理
此外，M-U-T还为职业培训提供了教育和培训项目，比如在学校和大学中开展的项目。
联系方式
联系方式
总部
M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Schießstattgasse 49
2000 Stockerau
奥地利