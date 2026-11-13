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MANN+HUMMEL Vokes-Air GmbH

简介
标识

MANN+HUMMEL VOKES AIR 有限公司是MANN+HUMMEL集团旗下企业，40多年来，一直从事手术室层流净化技术的开发。

行业

联系方式

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总部

MANN+HUMMEL Vokes-Air GmbH
IZ NÖ-Süd Straße 2a Obj. M/39II
2351 Wiener Neudorf
奥地利
+432236 3181 630
medical.at-vd@mann-hummel.com
https://airfiltration.mann-hummel.com/en.html
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