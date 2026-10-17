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Mayr-Melnhof Holz Holding AG

简介
标识

Mayr-Melnhof Holz 公司总部位于奥地利莱奥本，在奥地利、德国、捷克、瑞典设有 9个生产基地，是欧洲领先的木业集团。

行业

联系方式

联系方式

总部

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67
8700 Leoben
奥地利
+4338423000
leoben@mm-holz.com
https://www.mm-holz.com
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