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MCI Internationale Hochschule GmbH

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作为一所企业式大学®，MCI(因斯布鲁克管理中心)坚持独特发展理念，将科学、经济和咨询结合起来。

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MCI Internationale Hochschule GmbH
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