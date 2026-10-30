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MTA-Messtechnik GmbH

简介
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自1985年以来，MTA 测量技术有限公司一直致力于给排水以及泄漏检测行业进行技术研发，并生产技术创新产品。

行业

联系方式

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总部

MTA-Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14-16
9300 St. Veit an der Glan
奥地利
+43421271491
office@mta-messtechnik.at
http://www.mta-messtechnik.at
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