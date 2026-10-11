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Münzer Bioindustrie GmbH

简介
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Münzer Bioindustrie GmbH 的服务范围包括液态废弃物的处理，以及废弃食用油的收集与再利用。

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关于公司

公司介绍

Münzer Bioindustrie GmbH 是一家总部位于奥地利、由业主经营的综合性企业集团。其业务范围包括液态废弃物处理、废弃食用油的收集与再利用（用于生物柴油生产）、工业设备清洗，以及电缆和电子废弃物的回收利用。这家成立于1991年的家族企业是欧洲最大的废弃食用油收集商和贸易商之一。在维也纳Lobau石油港，Münzer 运营着奥地利国内规模最大的生物柴油生产装置。公司的首要目标是推动交通和运输领域的脱碳。在2024/25财年，公司在三大洲拥有超过800名员工，实现营业收入超过3.6亿欧元。

人员
© Münzer Bioindustrie GmbH
人员
© Münzer Bioindustrie GmbH
商业机会

商业机会

从废弃物到能源

Münzer 持续寻找新的合作伙伴和合作机会，以开展废弃食用油的收集工作。作为一家从事循环经济的企业，公司将使用过的食用油转化为可持续的生物柴油，从而为交通运输领域的去碳化作出贡献。此外，Münzer 也始终对先进原材料领域的新合作持开放态度，并欢迎与收集和供应合适废弃物及原材料的企业开展交流与合作。

公司园区
© Münzer Bioindustrie GmbH