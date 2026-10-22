Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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总部
Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Johannesgasse 3
1010 Wien
奥地利
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奥地利
Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Pummererstraße 5
4021 Linz
奥地利
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奥地利
关于公司
公司介绍
70 多年来, 奥地利家族企业 Plasser & Theurer 在轨道施工领域设立了行业标准。这家铁路建设先驱已向 110 个国家交付了 17800 台机器。
其产品线几乎涵盖铁路轨道维护以及新建和改建过程中所需的所有工作流程。在全球范围内，Plasser & Theurer与22家合作伙伴共同为其产品提供覆盖数十年生命周期的服务。
新的解决方案以易于操作的人工智能、端到端解决方案以及环保型驱动系统为特色，助力实现更加高效和可持续的铁路建设。
商业机会
• 道床捣固
商业机会
铁路工程机械出口
普拉塞陶依尔公司为铁路轨道的施工和维护任务提供机器和机器系统：
• 道床捣固
• 砾石分布和整平
• 稳定和压实
• 路床清洁
• 计划改进
• 材料物流
• 钢轨改建和钢轨新建
• 道岔改建和道岔新建
• 移动轨道加工
• 测量工作
• 线路施工
• 动车轨道上部结构维护
• 特殊任务