70 多年来, 奥地利家族企业 Plasser & Theurer 在轨道施工领域设立了行业标准。这家铁路建设先驱已向 110 个国家交付了 17800 台机器。

其产品线几乎涵盖铁路轨道维护以及新建和改建过程中所需的所有工作流程。在全球范围内，Plasser & Theurer与22家合作伙伴共同为其产品提供覆盖数十年生命周期的服务。

新的解决方案以易于操作的人工智能、端到端解决方案以及环保型驱动系统为特色，助力实现更加高效和可持续的铁路建设。

© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.