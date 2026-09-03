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Mavie Med Privatkliniken GmbH

简介
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Mavie Med 私立诊所在国内外的患者中享有盛誉。它代表着顶尖的医疗水平、专业的护理、现代化的基础设施和舒适的环境。

行业

联系方式

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总部

Mavie Med Privatkliniken GmbH
Leopoldstadt, Rothschildplatz 4
1020 Wien
奥地利
+43 1 36066 – 7755
+431 36066 – 7500
international@mavie-med.at
https://www.mavie-med.com
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