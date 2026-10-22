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Prinoth Gesellschaft m.b.H.

简介
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PRINOTH AG 给全球客户提供高效除雪设备，是您的首选伙伴。 除除雪设备外，PRINOTH 还拥有两个业务领域：生产履带式多功能车和植物管理设备。

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联系方式

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总部

Prinoth Gesellschaft m.b.H.
Michael-Seeber-Straße 1
6410 Telfs
奥地利
+43526262121
+43526123 123160
prinoth@prinoth.com
https://www.prinoth.com
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