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Beck Engineering GmbH & Co KG

简介
标识

BECK公司成立于1904年，是一家家族经营企业，自85年前，已经跻身于世界领先的高端创新紧固解决方案制造商之列，产品适用于各行各业。

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联系方式

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总部

Beck Engineering GmbH & Co KG
Raimund-Beck-Straße 1
5270 Mauerkirchen
奥地利
+43772421110
+437724211120
sales@beck-fastening.com
http://www.beck-fastening.com
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