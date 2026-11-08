Redbloc | Redblocsystems GmbH
简介
联系方式
联系方式
总部
Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
奥地利
4600 Wels
奥地利
关于公司
优点：
公司介绍
Redblocsystems 提供高利润的预制系统，可在短时间内收回成本。 通过使用砖、石灰石、加气混凝土、混凝土块和其他矿物建筑材料，我们可以高效经济地生产高质量的墙体构件。
优点：
- 成熟的预制技术
- 即时生产
- 高质量和精确性
- 精细的切面（屋顶斜坡，窗户等）
- 施工时间短
- 可计算的成本
- 适用于所有类型的建筑
Redblocsystems 在生活质量、可持续发展、隔热和隔音方面结合了实体建筑的突出优点和预制建筑的高效率特点。
商业机会
商业机会
建设中的未来。 高效且全自动。
Redblocsystems公司提供整套的全自动和半自动墙体预制件生产设备。 可按要求尺寸进行生产。 所有特殊形状，如屋顶斜面、安装管道、门窗开口等都是自动化生产。
Redblocsystems 拥有必要的施工技术许可证，在许可项下提供其专有技术。Redblocsystems 不仅可以解决技术工人短缺的困境，还可以提高生产力。
目标群体是建材制造商和建筑公司。